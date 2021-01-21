Депутат МГД Русецкая: мемуары москвичей станут важными источниками для исследователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мемуары столичных жителей станут важными источниками для исследователей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Мосгордумы, ректора Института русского языка имени Пушкина Маргариту Русецкую.

Она отметила, что мемуары являются особым жанром, который включает себя огромное поле для исследователей. По словам депутата, воспоминания это большой ресурс, в формировании которого может участвовать любой пожилой москвич.

"Ведь воспоминания свидетелей исторических событий, написанных от первого лица – это бесценный источник знаний о прошлом нашего города. Авторами мемуаров могут выступать и люди известные, и рядовые москвичи. Главное – желание передать свои воспоминания, дать следующим поколениям полное представление о том, какой была жизнь, как воспринимали ее люди", – отметила Русецкая.

Она сообщила, что в Москве открываются курсы по мемуаристике для представителей старшего поколения. Русецкая подчеркнула, что там столичных жителей научат писать о прошлом, и это будет огромным ресурсом для ученых. Она отметила, что курсы будут проводить специалисты Главархива, которые имеют опыт работы с мемуарами столичных жителей.

Депутат добавил, что такие инициативы всегда вызывают большой интерес. Русецкая сообщила, что с 21 января начнутся занятия для всех посетителей пространств "Мой социальный центр". Специалисты Главархива будут вести их в онлайн-формате, и они будут доступны вне зависимости от места проживания.

Она подчеркнула, что участникам курса предоставят специальные тетради для работы. В них можно будет вклеить газетные вырезки, билеты, фото и другие памятные материалы.

"Курс сформирован таким образом, чтобы мемуары могли подготовить даже те, кто раньше не брался за такие задачи. Специалисты Главархива расскажут пенсионерам, как начать работу, составить план повествования, рассказать историю своей семьи и осветить исторические события, процессы, свидетелями которых они были", – заявила Русецкая.

Депутат подчеркнула, что субъективный взгляд мемуаров, в которых имеются множество деталей, делают историю живой. Она отметила, что наша культура состоит из повседневностей, обычаев, привычек, вкусов и ценностей.

"При этом она постоянно меняется, и зафиксировать ее для потомков – сложная, но крайне важная задача. Это поможет последующим поколениям лучше понять и нас, и себя", – сказала Русецкая, добавив, что мемуары, которые подготовят москвичи, будут использованы в социально значимых проектах.

Ранее сообщалось, что курсы по мемуаристике будут проводить в рамках работы первого общегородского клуба "Линия жизни". Записаться на него можно по телефону +7 (499) 134-49-28.