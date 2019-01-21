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17:18

В Чечне нашли самую маленькую девочку России

общество

17:18

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Фото: соцсети

Книга рекордов России приняла заявку на звание "самой маленькой девочки России" от родителей 12-летней жительницы Чечни. Об этом сообщила РИА Новости мать девочки Румани Ташуева.

По словам женщины, рост ее дочери Анжелы – всего 57 сантиметров. Румани Ташуева подчеркнула, что хочет официально зарегистрировать этот факт в Книге рекордов России.

"Мы подали заявку в пятницу, ее приняли, зарегистрировали под названием "Наименьший рост девочки в России", – рассказала мать девочки. Она добавила, что представители книги рекордов запросили у нее документы, чтобы подтвердить возраст, и фотографии. "В дальнейшем эксперты произведут точные замеры для фиксации результата", – пояснила Ташуева.

Ранее стало известно, что самая пожилая жительница по версии Книги рекордов России скончалась в возрасте 128 лет в Кабардино-Балкарии. У Нану Шаовы восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков. По словам главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко, ее возраст – не только российский, но и мировой рекорд.

общество

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