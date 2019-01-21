В Совфеде поддержали введение льгот для молодых туристов

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В Совете Федерации готовы поддержать предложение о льготах молодым туристам. По словам зампредседателя комитета по социальной политике Игоря Фомина, молодежный туризм должен относиться к социальному туризму.

Сенатор перечислил возможные конкретные меры поддержки. "Популяризация молодежного туризма в России, введение льготного проезда до места отдыха для молодежи на всех видах транспорта, может также рассматриваться вариант бюджетной поддержки организованного молодежного туризма, как это делается по детскому туризму, когда часть затрат на себя берет федеральный и региональный бюджеты", – цитирует Агентство "Москва" Фомина.

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили законопроект, который предлагает сделать молодежный туризм приоритетным направлением в России. Согласно документу, для молодых путешественников разработают различные льготы, специальные программы и предложения.

Автором инициативы стала депутат Наталья Кувшинова. По ее мнению, можно будет не только развивать малобюджетные туристические продукты, основанные на новых информационных технологиях, но и поддержать регионы, которые захотят создать условия для молодежного туризма. Это привлечет дополнительные средства в экономику населенных пунктов по всей России.