Книги современных писателей пополнили фонды читален Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 50 произведений российских и зарубежных писателей современности стали доступны посетителям читален столичного Департамента культуры. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В библиотечные фонды поступило свыше 15 тысяч экземпляров книг номинантов и победителей национальных литературных премий минувшего года. Среди них роман "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова, "Июнь" Дмитрия Быкова и "Прыжок в длину" Ольги Славниковой.

Между тем раздел публицистической литературы пополнился книгой "Несовременная страна. Россия в мире XXI века" Владислава Иноземцева, ставшего номинантом премии "Просветитель".

Юным читателям предложат повести "Дальние берега" Юлии Симбирской и "Два всадника на одном коне" Михаила Федорова. Книги для любого возраста горожане найдут в библиотеках семейного типа.

По словам руководителя Московской дирекции по развитию культурных центров Марии Рогачевой, книги лауреатов литературных премий стали появляться в городских читальнях с 2017 года.

"В этом году мы не только увеличили количество новинок, но и приняли во внимание интерес москвичей к деловой литературе, и впервые на библиотечных полках оказались книги-лауреаты жанра "деловая литература". Так, например, в читальнях вы можете взять почитать "Анти-Титаник" автора Ярослава Глазунова", – отметила Рогачева.

Всего с 2017 года город закупил 122 книги победителей и номинантов российских литературных премий, а общий тираж превысил 34 тысячи экземпляров.

19 января на ВДНХ прошел вечер книжных игр. Горожане могли сыграть в литературную "Мафию" и поучаствовать в интерактивных чтениях.