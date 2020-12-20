Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Главный режиссер Кремлевской елки Михаил Малышев рассказал об особенностях подготовки к празднику в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.
По его словам, артисты не слышат привычных аплодисментов в пустом зале, но держат в голове, что увидевшие представления "ахнут" при его просмотре по телевизоре. Он отметил, что такой формат постараются использовать и дальше.
"Для нас это большая школа... На следующий год, я уверен, когда здесь, в этом зале будет шумно от огромного количества детей, нам все равно будет хотеться сделать и телевизионную версию тоже", – рассказал Малышев.
Председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев заявил, что овогодний спектакль в Кремле по телевизору смогут увидеть еще больше человек.
В связи с пандемией Московский профсоюз готовит для Кремлевской елки спектакль для показа на телевидении вместо традиционного представления на территории Кремля.
"Я не сомневаюсь, что все пройдёт успешно, ибо слишком много в это вложено сил, опыта, да и традиций, которые нужно сохранять в любой ситуации", – отметил Антонцев.
Он надеется, что многие центральные каналы разместят спектакль в сетке вещания.
Елочные базары начали работать в Москве в воскресенье, 20 декабря. Продавать новогодние деревья будут в 207 пунктах.
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