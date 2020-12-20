В России провели более 85,9 млн тестов на коронавирус

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Почти 86 миллионов исследований на коронавирус провели в России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что за последние сутки провели 523 тысячи тестов.

"Всего на сегодняшний день проведено более 85,9 миллионов тестов на коронавирус", – уточнили в ведомстве.

В России за последние сутки выявили 28 948 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 5 336 (18,4%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 4 790 пациентов.