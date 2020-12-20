За сутки в Москве госпитализировали 1 574 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализировали 1 574 пациента с COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего в городе подтвердили 7 263 случая инфицирования коронавирусом.

"За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших", – пояснили в Оперативном штабе.

На аппаратах искусственной вентиляции легких в медицинских учреждениях столицы находятся 489 человек.

39,6% от всего числа зафиксированных случаев – это граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – горожане 46–65 лет, 31,1% – люди в возрастной категории 66–79 лет. 10,9% от числа зарегистрированных случаев – дети, 4,5% – граждане в возрасте от 80 лет.

В Оперштабе напомнили о том, что домашний режим следует соблюдать людям старшего возраста, горожанам с диагностированными хроническими заболеваниями, школьникам с 6 по 11 класс, а также студентам, которые обучаются в дистанционном формате.

В России за последние сутки выявили 28 948 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 5 336 (18,4%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 4 790 пациентов.