За сутки в Москве госпитализировали 1 574 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в Москве госпитализировали 1 574 пациента с COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Всего в городе подтвердили 7 263 случая инфицирования коронавирусом.
"За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших", – пояснили в Оперативном штабе.
На аппаратах искусственной вентиляции легких в медицинских учреждениях столицы находятся 489 человек.
39,6% от всего числа зафиксированных случаев – это граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – горожане 46–65 лет, 31,1% – люди в возрастной категории 66–79 лет. 10,9% от числа зарегистрированных случаев – дети, 4,5% – граждане в возрасте от 80 лет.
В Оперштабе напомнили о том, что домашний режим следует соблюдать людям старшего возраста, горожанам с диагностированными хроническими заболеваниями, школьникам с 6 по 11 класс, а также студентам, которые обучаются в дистанционном формате.
В России за последние сутки выявили 28 948 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 5 336 (18,4%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 4 790 пациентов.
В Москве за день почти 6,5 тысячи новых случаев коронавируса
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