Роскачество оценило игристые вина

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Роскачество составило рейтинг игристых вин российского производства среднего ценового сегмента, сообщается на сайте организации.

Эксперты за 2018 и 2019 годы оценили 180 российских игристых вин, сделав акцент на цвете, аромате и вкусе. В итоге в рейтинг вошло более 130 наименований вин стоимостью от 180 до 1000 рублей за бутылку.

Оказалось, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно купить даже в категории до 500 рублей. Отмечается, что качественные вина по такой цене производят по технологии вторичного брожения в больших емкостях или так называемым методом Шарма.

Вина, произведенные таким методом, лучше всего пьются молодыми и не подходят для длительной бутылочной выдержки, говорят эксперты. Откупоривать их нужно в течение одного года – двух лет с момента розлива в бутылку.

Специалисты обратили внимание, что в категории вин, произведенных экономичным, резервуарным методом, сбалансировано соотношение цены и качества.

Эксперты достойно оценили вина с высоким уровнем сахара, отметив баланс сладости и свежести во вкусе. Также они выделили розовые полусухие и полусладкие вина, в которых полнота аромата и вкуса обеспечивается оттенками фруктово-ягодной гаммы.

Вина высокого качества, изготовленные классическим методом, в недорогой ценовой группе найти оказалось сложнее. Недорогие вина, выдержанные классическим методом и превосходящие повышенный стандарт Роскачества, встречаются очень редко. По словам экспертов, они в любом случае будут стоить в диапазоне 800–1000 рублей.

В 2019 году эксперты исследовали 129 образцов игристых вин из российского винограда. 94 наименования получили высокие дегустационные оценки и вошли в рейтинг Роскачества.

Самую высокую оценку среди игристых вин получило вино "Мысхако" – 83,7 балла из 100. Речь конкретно идет о полусухом розовом игристом (2018) с ЗГУ "Кубань. Новороссийск".

В 2018 году лучшим вином в категории игристых, произведенных классическим методом, стало игристое вино с защищенным географическим указанием "Кубань" – "Выдержанное Брют Розовое "Премиум розовое" "Абрау-Дюрсо", выпускаемое под маркой Victor Dravigny.

Лучшим вином в категории игристых, произведенных резервуарным методом, стало игристое вино под маркой Chateau Tamagne – "Брют белое. Шато Тамань".

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации выступили с предложением исключить вино из списка алкогольных напитков. Инициатива принадлежит председателю комитета СФ по экономической политике Андрею Кутепову. Отмечается, что такая инициатива позволит простимулировать сферу виноделия в стране.

