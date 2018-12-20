Градус выше. Синоптики пообещали Москве в пятницу потепление и снег

Снег и гололедица ожидаются в Москве в пятницу, 21 декабря, сообщает Гидрометцентр России.
В столице установится облачная погода. Ночью температура воздуха составит -8...-10 градусов в Москве и -11...-16 по области. Днем столбики термометров поднимутся до -5...-7 по столице и до -5...-10 в Подмосковье. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.
Высота сугробов в некоторых районах города достигла 24–25 сантиметров. А вечером пятницы пройдет сильный снегопад, так что сугробы могут подрасти.
На выходных в столице будет тепло. В субботу – снег, ночью прогнозируют -7...-9 градусов, по области – до -12. Днем температура поднимется до -2...-4 градусов. Порывы юго-западного ветра составят 6–11 метров в секунду.
В воскресенье в Москву придет метель, температура останется примерно на том же уровне. Однако в начале следующей недели снова похолодает.
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