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Часто ищут

20 декабря, 21:16

Прими участие в новогодней акции "Пиг-прайз"

общество

20 декабря, 21:16

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Пришло время подарков! Получи их от самого милого супергероя на свете. 21 декабря весь день Поросенок Москвы 24 будет прятать призы по всей Москве. Как их найти?

  • Смотри стримы в официальных соцсетях Москвы 24 с 08-40 до 09-40, с 13-00 до 14-00, с 17-00 до 18-00 и с 20-30 до 21-30;
  • Угадывай место, где спрятан приз и приезжай туда первым;
  • Получай свой подарок в обмен на кодовую фразу, которую услышишь в прямом эфире.

Подробности акции читайте тут.

общество

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