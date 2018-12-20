Находящиеся на лечении дети из Керчи встретят Новый год дома

Большинство детей, доставленных из Керчи в Москву на лечение, планируют выписать из больницы до Нового года. Часть из них останется там. Об этом рассказала столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.
По ее словам, состояние 11 детей, доставленных в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы, стабилизировалось. Скольких из них выпишут, станет известно на следующей неделе после обследований, передает Агентство "Москва". Потяева уточнила, что состояние двух девочек оценивают как тяжелое, им предстоят операции.
"Они действительно были очень тяжелыми, и их благодаря таланту московских врачей перевели в отдельные палаты интенсивной терапии. Но их еще не то что выписывать, у них еще большой путь лечения", – отметил она.
Омбудсмен добавила, что еще две девочки чувствуют себя хорошо, но им тоже потребуются операции. По этой причине они могут остаться в Москве на Новый год.
Выписанных отправят для реабилитации в санаторий Евпатории. Представители аппарата омбудсмена уже поздравили детей с наступающими праздниками и подарили сладкие подарки и игрушки.
17 октября в столовой политехнического колледжа в Керчи сработало самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. В результате ЧП пострадали 68 человек, из которых 21 погиб. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в нападении оказался 18-летний четверокурсник Владислав Росляков.
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