Солист группы Krec прокомментировал высказывание Путина о рэпе

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Солист рэп-группы Krec Артем Бровков (также известный под псевдонимом Фьюз) рассказал порталу Москва 24 о том, что поддерживает идею избегать ненормативной лексики в музыке. Ранее свое мнение о "песнях с матерком" высказал Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Солист рэп-группы Krec поясняет: "В своих песнях я стараюсь мат не употреблять, это крайне редко. И если даже мат есть, я его запикиваю".

Помимо этого, Артем Бровков отметил, что он выступает против наркотиков. "Нам тоже не надо, чтобы молодежь употребляла", – подчеркнул рэп-исполнитель.

На ежегодной большой пресс-конференции Владимиру Путину был задан вопрос о срыве концертов рэперов: "Зачем это было нужно?" Президент отметил, что запрет выступлений ни к чему хорошему не ведет, но на употребление ненормативной лексики глаза закрывать тоже не стоит:

"По поводу задержания рэперов, я с вами согласен. Это ни к чему, это результат, обратный ожидаемому, ничего хорошего в этом нет. Правда, как ничего хорошего нет и в том, что, как вы сказали, они там поют с матерком – и пусть поют", – говорит президент.

Ранее в Краснодаре был задержан рэпер Хаски. В заведении, где должен был выступать исполнитель, отключили свет. Тогда Хаски залез на крышу машины, чтобы устроить импровизированный концерт, но не успел.