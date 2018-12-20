Герман Клименко прокомментировал высказывание Путина об ответственности в интернете

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Основатель и владелец MediaMetrics, бывший советник Президента РФ по Интернету Герман Клименко прокомментировал высказывание Владимира Путина об ответственности в Интернете. "Владимир Владимирович говорит простые вещи: надо соблюдать законодательство везде. Оно универсально, одинаковое, и вряд ли, на мой взгляд, требуются какие-то инновации. Мы любим инновации, новое законодательство принимать, а, по идее, достаточно и обычного", – заявил эксперт.

По его словам, главная проблема здесь состоит в выборе пути, по которому пойдет Россия в сфере обеспечения безопасности интернета. "Вокруг этого и бьются копья последние лет шесть под названием "кибербезопасность", под названием "виртуальная граница", под названием "китайская модель", "американская модель". Это история споров Роскомнадзора с Telegram, спора Роскомнадзора с Facebook. Идет дискуссия, по какому пути мы пойдем. Может быть, пойдем по пути, который предлагает Людмила Бокова (сенатор. – Москва 24) с ее законодательством поправок в закон о связи, об установке операторами связи специального программного обеспечения, потому что на примере Telegram мы увидели, что добровольно никто законы исполнять не собирается. Возможно, государство пойдет по какому-то другому пути. Но любое законодательство работает только тогда, когда можно обеспечить его исполнение", – объясняет специалист.

Во время большой пресс-конференции Владимира Путина глава государства ответил на вопрос об ответственности в виртуальном пространстве. "Если есть ответственность вне интернета, то она должна существовать и в интернет-пространстве", – заявил Владимир Путин.

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