Облачная погода и туман ожидаются в столице 20 декабря

Фото: ТАСС/Кузьмиченок Василий
Облачная погода, туман, небольшие осадки и до одного градуса тепла ожидается в столичном регионе в среду, 20 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
"В среду, 20 декабря, днем ожидается облачная погода, туман, местами небольшие осадки, по области местами возможна гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве днем будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, в области столбик термометра опустится до минус 3 градусов", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Накануне днем МЧС предупредило москвичей о сильном тумане, который начал окутывать город. Кроме того, сообщалось об осадках и гололедице. Водителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом.
Ранее также сообщалось, что температурные значения в столице будут колебаться около нуля еще в течение нескольких суток. А к выходным в городе может похолодать до минус 5 градусов.
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