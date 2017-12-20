Облачная погода и туман ожидаются в столице 20 декабря

Фото: ТАСС/Кузьмиченок Василий

Облачная погода, туман, небольшие осадки и до одного градуса тепла ожидается в столичном регионе в среду, 20 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"В среду, 20 декабря, днем ожидается облачная погода, туман, местами небольшие осадки, по области местами возможна гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве днем будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, в области столбик термометра опустится до минус 3 градусов", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Накануне днем МЧС предупредило москвичей о сильном тумане, который начал окутывать город. Кроме того, сообщалось об осадках и гололедице. Водителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

Ранее также сообщалось, что температурные значения в столице будут колебаться около нуля еще в течение нескольких суток. А к выходным в городе может похолодать до минус 5 градусов.