Эксперты выяснили, кто формирует спрос на крымские поезда

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Эксперты сервиса путешествий выяснили, что люди старше 55 лет оказались самой многочисленной категорией пассажиров, купивших билеты на поезда в Крым. Об этом сообщает портал News.ru.

Представители старшего поколения составляют больше половины всех пассажиров крымских поездов. Примерно по 17% билетов выкупили россияне в возрасте от 45 до 55 лет и дети до 15 лет.

Самым популярным направлением в Крым является маршрут Москва – Симферополь, который занимает 16 место в списке самых востребованных внутренних железнодорожных направлений на новогодние праздники. На поезда, которые отправляются на 27, 28 и 29 декабря, раскуплены уже все билеты.

Продажа билетов на поезда в Крым открылась 8 ноября. К настоящему времени продано около 25 тысяч билетов.

Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе составляет около трех тысяч рублей, а СВ обойдется в 10 тысяч. Из Санкт-Петербурга до Севастополя в плацкарте можно добраться по цене от трех с половиной тысяч, купе же будет стоить почти четыре. Выбрать и оплатить билеты можно как в железнодорожных кассах, так и на сайте компании-перевозчика.

Пассажиров будут перевозить именные составы дальнего следования "Таврия". Первый поезд отправится в Крым 23 декабря из Санкт-Петербурга. А сообщение Москва – Симферополь откроют 24 числа. Первая "Таврия" из столицы уедет с Казанского вокзала и пробудет в пути около полутора суток.



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