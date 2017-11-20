Номер шоу "Я могу" с угадыванием зрителей переснимут из-за обвинений в обмане

Номер шоу "Я могу" с участием Тимура Иоселиани переснимут после обвинений в обмане, заявил гендиректор компании "Красный квадрат" Илья Кривицкий. По его словам, номер будет переснят по более сложным правилам на любой независимой онлайн-площадке в режиме прямой трансляции.

Ранее в СМИ развернулась дискуссия, в ходе которой были выражены сомнения в том, что участники шоу на Первом канале демонстрируют зрителям уникальные способности. Поводом стал номер Иоселиани в выпуске от 22 октября.

Молодой человек пообещал продемонстрировать феноменальную память. За одну минуту он должен был запомнить всех зрителей студии, а затем из 200 фотографий найти 10 снимков людей, присутствующих в зале.

Иоселиани узнал шесть человек, но когда на экран вывели фото Ольги Ковалевой, шедшей седьмой в этом списке, вместо нее поднялась якобы другая девушка, подтвердив тем самым, что является женщиной со снимка.

По условиям шоу Иоселиани выиграл 50 тысяч рублей.