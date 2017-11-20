Москвичи перепродают кроссовки от Канье Уэста за 50 тысяч

Кроссовки Adidas из ограниченной серии, за которыми тысячи москвичей выстроились в очередь в субботу, перепродают с наценкой в несколько десятков тысяч рублей. Такие объявления появились на сайте сервиса бесплатных объявлений "Юла", говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе компании.

Стоимость кроссовок Yeezy Boost 350 V2, дизайн которых был разработан американским рэпером Канье Уэстом, на официальном сайте производителя составляет 16 тысяч 990 рублей. Перекупщики продают их в среднем за 55 тысяч рублей — это в три раза выше розничной цены. Ниже цена нашлась только в 50 тысяч. Самые предприимчивые назначали за одну пару кроссовок 65 тысяч рублей, отмечают в "Юле".

В день начала продаж лимитированной линии кроссовок, 18 ноября, у магазина Adidas на Кузнецком мосту выстроилось в очереди, по оценкам СМИ, около трех тысяч человек. Утром того же дня сотни людей стояли на морозе, чтобы купить билеты на спектакль Кирилла Серебренникова "Нуреев".

"Фактически это получение некого магического заветного атрибута, который должен создать определенное общественное мнение или создать некий ореол мнений вокруг обладателя такой заветной вещицы", — сказал телеканалу "Москва 24" психолог Артур Гараганов. Ажиотаж вокруг продаж, по его словам, объясняется стремлением человека к признанию и одобрению со стороны общества.

Обстановку зачастую накаляют сами производители, отмечает член гильдии маркетологов Игорь Новиков. В очередях зачастую стоят актеры, за которыми уже подтягиваются настоящие покупатели, объясняет эксперт. Подробнее смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".

3 ноября около тысячи человек выстроились в очередь у входа в универмаг "Цветной", где проходила презентация кроссовок Reebook, созданных при участии рэпера Oxxxymiron. Ранее в тот же день в России стартовала продажа очередной новинки Apple — смартфона iPhone X. Люди начали скапливаться у флагманского магазина re:Store на Тверской улице за несколько суток, к утру 3 ноября у него находились около 500 человек. Самую популярную модель нового iPhone на 256 гб в сером цвете раскупили за час.

Цена на смартфон у перекупщиков в день старта продаж достигала миллиона рублей. Кроме того, в сети предлагали взять аренду или купить коробку от iPhone за несколько тысяч рублей.