Москвичи перепродают кроссовки от Канье Уэста за 50 тысяч

Фото: adidas.com
Кроссовки Adidas из ограниченной серии, за которыми тысячи москвичей выстроились в очередь в субботу, перепродают с наценкой в несколько десятков тысяч рублей. Такие объявления появились на сайте сервиса бесплатных объявлений "Юла", говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе компании.
Стоимость кроссовок Yeezy Boost 350 V2, дизайн которых был разработан американским рэпером Канье Уэстом, на официальном сайте производителя составляет 16 тысяч 990 рублей. Перекупщики продают их в среднем за 55 тысяч рублей — это в три раза выше розничной цены. Ниже цена нашлась только в 50 тысяч. Самые предприимчивые назначали за одну пару кроссовок 65 тысяч рублей, отмечают в "Юле".
В день начала продаж лимитированной линии кроссовок, 18 ноября, у магазина Adidas на Кузнецком мосту выстроилось в очереди, по оценкам СМИ, около трех тысяч человек. Утром того же дня сотни людей стояли на морозе, чтобы купить билеты на спектакль Кирилла Серебренникова "Нуреев".
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"Фактически это получение некого магического заветного атрибута, который должен создать определенное общественное мнение или создать некий ореол мнений вокруг обладателя такой заветной вещицы", — сказал телеканалу "Москва 24" психолог Артур Гараганов. Ажиотаж вокруг продаж, по его словам, объясняется стремлением человека к признанию и одобрению со стороны общества.
Обстановку зачастую накаляют сами производители, отмечает член гильдии маркетологов Игорь Новиков. В очередях зачастую стоят актеры, за которыми уже подтягиваются настоящие покупатели, объясняет эксперт. Подробнее смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".
3 ноября около тысячи человек выстроились в очередь у входа в универмаг "Цветной", где проходила презентация кроссовок Reebook, созданных при участии рэпера Oxxxymiron. Ранее в тот же день в России стартовала продажа очередной новинки Apple — смартфона iPhone X. Люди начали скапливаться у флагманского магазина re:Store на Тверской улице за несколько суток, к утру 3 ноября у него находились около 500 человек. Самую популярную модель нового iPhone на 256 гб в сером цвете раскупили за час.
Цена на смартфон у перекупщиков в день старта продаж достигала миллиона рублей. Кроме того, в сети предлагали взять аренду или купить коробку от iPhone за несколько тысяч рублей.
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