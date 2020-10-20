В "Аэрофлоте" ответили на сообщения США об участии сотрудников в контрабанде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Бывшие или действующие сотрудники "Аэрофлота" отсутствуют в опубликованном списке граждан, обвиненных в контрабанде. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

"Сегодня в СМИ распространяется сообщение о том, что 10 гражданам различных стран, в том числе РФ, предъявили обвинения в нелегальном экспорте электронной аппаратуры из США. В опубликованном списке граждан, которым предъявили обвинения, отсутствуют бывшие или действующие сотрудники "Аэрофлота", – рассказала Спивакова.

Она добавила, что компания взаимодействует с посольством РФ в США и генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к "Аэрофлоту".

Спивакова также отметила, что компания делает все возможное для предотвращения трансграничных правонарушений и преступлений экономического характера.

В "Аэрофлоте" рассказали, что ранее были выявлены и пресечены попытки вовлечения сотрудников авиакомпании в подобную противоправную деятельность.

"Тогда принимались жесткие, в том числе, процессуальные меры реагирования. Подобная работа является приоритетом в деятельности департамента обеспечения экономической безопасности Компании и будет продолжена в дальнейшем", – сообщила Спивакова.

Ранее власти США обвинили группу из 10 россиян в контрабанде электроники на сумму 50 миллионов долларов. Прежде всего речь шла о товарах компании Apple. Семерых обвиняемых арестовали в Нью-Йорке, одного – в штате Иллинойс. Еще двое находятся в розыске.

В США сообщили, что товары доставляли в Россию с помощью курьеров, многие из которых являются действующими или бывшими сотрудниками "Аэрофлота". Госдепартамент провел расследование, в результате которого отозвал у сотрудников примерно 113 виз за участие в схеме.