В Москве на ИВЛ находятся 323 пациента с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице 323 пациента с коронавирусной инфекцией находятся на ИВЛ, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

За прошедшие сутки в городе зафиксировано 4 999 новых случаев COVID-19. За последние 24 часа в столице было госпитализировано 1 245 пациентов.

"Среди новых выявленных случаев 43,1% – от 18 до 45 лет, 30,4% – от 46 до 65 лет, 10,6% – от 66 до 79 лет, 4,5% – старше 80 лет, 11,4% – дети", – говорится в сообщении Оперштаба.

В России за последние сутки подтвердили 16 319 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 1 431 635 случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки по всей стране подтверждено 269 летальных случаев. Из них 49 зарегистрировано в Москве. За весь период в РФ умерли 24 635 человек.

Выздоровели за последние сутки 9 704 человека с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Москве выписали 1 960 пациентов. За весь период в России выписаны по выздоровлении 1 085 608 человек.

Доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН) Михаил Пальцев предположил, что с морозным временем года число случаев коронавируса уменьшится. По мнению Пальцева, значительный прирост осени – это следствие совокупности двух факторов.