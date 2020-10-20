В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за сильного ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды из-за сильного ветра, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – заявили в ведомстве.

Кроме того, кафе и ресторанам порекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты. Это связано с неблагоприятным прогнозом погоды в Москве. В Гидрометцентре сообщили, что в столице ожидается сильный ветер с порывами, достигающими 17 метров в секунду.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Предупреждение будет действовать до 16:00 20 октября в столице и до 17:00 – в Московской области.

В Подмосковье также ветер может достигать скорости 17 метров в секунду. В связи с этим жителям региона посоветовали обходить шаткие строения и здания с неустойчивой кровлей. Также им порекомендовали не стоять рядом с деревьями.

По словам синоптиков, в ближайшие дни в Москве может выпасть снег. Это связано с похолоданием и появлением первых ночных заморозков. В дневное время суток появление снега в Москве не ожидается, сообщили синоптики.

В то же время в конце недели погодные условия в столице станут более комфортными. Отмечалось, что уже в четверг воздух прогреется до +11 градусов. В пятницу температура в Москве может подняться до 14 градусов тепла.