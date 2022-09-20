Служащие в ВС РФ иностранцы смогут не предоставлять ВНЖ для приема в гражданство России

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Заключившие контракт с российскими ВС иностранные граждане смогут не предоставлять вид на жительство при подаче заявления о приеме в гражданство России, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о трудовых правах работников, привлекаемых к выполнению видов деятельности в области пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки предусматривают возможность военнослужащим – гражданам иностранных государств не проживать на территории России непрерывно в течение 5 лет со дня получения ВНЖ при приеме в российское гражданство.

Ранее депутаты Госдумы и члены Совета Федерации предложили внести поправки в Уголовный кодекс РФ, дополняющие его понятиями "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт". Соответствующий законопроект разработали депутаты Леонид Слуцкий и Валерий Пискарев, а также сенатор Андрей Клишас.

В частности, поправки предусматривают введение наказания в виде лишения свободы на срок до 10 лет за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в военное время.

