Синоптик предупредил о сильных ливнях на юге России

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Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о сильных ливнях на юге России во вторник, 21 сентября. В Новороссийске, Геленджике и Краснодаре выпадет 93–142% месячной нормы осадков.

"Во вторник в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. В результате прохождения холодного атмосферного фронта на Кубани прольются ливневые дожди с грозами и шквалом в порывах ветра до 20 метров в секунду. Самые сильные осадки прогнозируются в Новороссийске – 78,3 миллиметра, из которых в период с 07:00 до 11:00 двумя мощными залпами прольется 48,7 миллиметра", – рассказал он ТАСС.

Тишковец предупредил, что непогода может привести к подтоплениям, формированию смерчей и выпадению града диаметром до 3 сантиметров.

"Также много осадков ожидается в Геленджике – 64,3 миллиметра и Краснодаре – 38 миллиметров (норма сентября – 41 миллиметр), или до 93% от всего месячного объема", – добавил метеоролог.

Синоптик также призвал россиян быть осторожными и сообщил, что ненастье ослабеет и прекратится к вечеру вторника.

Ранее синоптик Александр Синенков сообщил, что в конце месяца воздушные массы из Южной Европы принесут в центральные российские регионы теплую погоду. По его словам, к концу рабочей недели температура воздуха может повыситься до +11...+13 градусов.

