Еще 1 223 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1 223 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве выявлено 2 469 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 554 человека, скончались 48 пациентов. На ИВЛ находятся 263 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 474 697", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что благодаря вакцинации появится возможность победить коронавирусную инфекцию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Всего в России зарегистрировано 7 294 672 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 778 человек, за весь период пандемии скончались 198 996 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 11 992 человека, за все время – 6 510 674.

