Пашаев рассказал о гонораре за защиту Ефремова

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, рассказал о гонораре за работу в эфире телеканала НТВ.
В ответ на вопрос ведущей программы "Новые русские сенсации", юрист заявил, что в его гонораре было "нулей много".
"Когда я уже посмотрел документы – он чисто признает свою вину. Но я же прекрасно понимал, за что такие гонорары. Я и говорил, что для признания вины я здесь не нужен", – отметил Пашаев.
Большую стоимость своих услуг экс-адвокат Ефремова объяснил тем, что предстояло сделать много работы. Кроме того, в его команду входили еще шесть юристов.
Также Эльман Пашаев рассказал о том, что Михаил Ефремов был уверен, что ему дадут не меньше 10 лет лишения свободы. По словам юриста, актер успокоился, когда прокурор озвучил запрос на 11 лет колонии.
Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима после суда по делу об аварии на Смоленской площади. Артист за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Сергея Захарова, который позже умер в больнице.
Адвоката актера, Эльмана Пашаева, после громкого процесса лишили статуса адвоката сроком на один год. Такое решение приняла Федеральная палата адвокатов Северной Осетии. Юристу вменяют нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката.
Эльман Пашаев прокомментировал свое лишение статуса адвоката
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