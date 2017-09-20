Спекуляции билетами на ЧМ-2018 постараются не допустить – Сорокин

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Оргкомитет "Россия-2018" постарается не допустить массовых случаев спекуляции билетами к чемпионату мира, заявил член совета Международной федерации футбола, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин. Об этом сообщает RT.

По его словам, билеты распространяет один ресурс, остальные сайты являются посредниками. Болельщики могут сильно рисковать, пользуясь ими. Он отметил, что за нарушение правил продаж предусмотрена административная ответственность. Единичные случаи встречаются на каждом турнире, но их массовость оргкомитет постарается предотвратить.

Сорокин также рассказал, что сейчас рано делать выводы об интересе, поскольку продажи билетов только начались. "Есть страны – лидеры по этому показателю, но постепенно интерес распространится по Европе, по другим континентам. Еще не все сборные прошли квалификацию, к ноябрю они все определятся", – отметил он.

Гендиректор оргкомитета заявил, что на чемпионате можно будет увидеть "богатую палитру любителей футбола из разных стран". По его мнению, в этом направлении уже проделано достаточно работы.

Ранее стало известно, что на матчи чемпионата будут раздавать бесплатные билеты. Получить их смогут многодетные семьи и инвалиды.

Прием заявок на получение билетов стартовал 14 сентября. В первый же день поступило свыше полумиллиона заявок. Самыми активными оказались любители футбола из России. Пришли заявки также из Мексики, Аргентины, Бразилии, Китая, США, Колумбии, Германии и Англии. Какие билеты и по какой цене лучше брать, читайте в материале портала Москва 24.

Чемпионат мира 2018 года начнется 14 июня и закончится 15 июля. 32 команды будут разбиты на группы по 4 сборные. Из каждой группы в плей-офф выйдут по две команды. В столице матчи состоятся на стадионах "Лужники" и "Спартак".