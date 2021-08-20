В Москве к 55-летию персонажа презентовали парфюм "Чебурашка"

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
В Москве к 55-летнему юбилею Чебурашки презентовали одноименный парфюм, передает Агентство "Москва". Презентация состоялась в павильоне "Союзмультпарк" на ВДНХ.
"Сегодня у нас день рождения замечательного героя. Именно в этот день я с радостью готова презентовать аромат с именным названием нашего именинника – "Чебурашка". Этот аромат был разработан по спецпроекту "Союзмультфильма", и сегодня мы будем его презентовать в "Союзмультпарке", – сказала парфюмер Мэри Фурс.
Она уточнила, что "Чебурашка" пахнет цитрусовыми фруктами.
"Аромат "Чебурашка" способен дать заряд энергии, сил и оптимизма для того чтобы отправиться в новые приключения, найти новых друзей. Он обязательно порадует и взбодрит своими цитрусовыми, взрывными, зелеными нотками свежести", – добавила Фурс.
Ранее сообщалось, что в честь 55-летнего дня рождения персонажа в павильоне "Союзмультпарк" выставили оригинального Чебурашку из советского мультфильма.
Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев уточнил, что в павильоне культовый персонаж выставлен всего на день. Ежедневно Чебурашку можно увидеть на киностудии. Там он выставлен в окружении декораций и других персонажей мультфильма.
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