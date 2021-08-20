В Москве выявлено 1 925 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице за последние сутки выявили 1 925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 616 человек, на ИВЛ находятся 338 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 2 599 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 423 229", – говорится в сообщении.

Также за минувшие 24 часа в столице скончались 52 пациента с диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо пойти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За прошедшие сутки в России выявили 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 1 588 (7,6%) протекают без клинических проявлений.