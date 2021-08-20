Синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В пятницу, 20 августа, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков и до 25 градусов тепла, сообщается на портале "Метеоновости".
По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.
"Максимальная температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов тепла, по области – до плюс 25 градусов. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Как уточняется, атмосферное давление будет в пределах нормы.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что первые признаки осени начнут ощущаться в регионах Центральной России уже в ближайшие выходные, со следующей недели температура будет лишь понижаться.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в сентябре погода в Москве не должна преподнести неожиданных сюрпризов. По прогнозам, температура воздуха в городе будет соответствовать климатической норме.
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