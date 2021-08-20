Синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В пятницу, 20 августа, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков и до 25 градусов тепла, сообщается на портале "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

"Максимальная температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов тепла, по области – до плюс 25 градусов. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Как уточняется, атмосферное давление будет в пределах нормы.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что первые признаки осени начнут ощущаться в регионах Центральной России уже в ближайшие выходные, со следующей недели температура будет лишь понижаться.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в сентябре погода в Москве не должна преподнести неожиданных сюрпризов. По прогнозам, температура воздуха в городе будет соответствовать климатической норме.

