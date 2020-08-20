Стритрейсинг в РФ предложили легализовать

Стритрейсинг предлагают легализовать

Вопрос легализации стритрейсинга в России находится на обсуждении в Госдуме, сообщает телеканал Москва 24.

Автором инициативы выступил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев. По его словам, для гонок стритрейсеров, которых можно приравнять к спортсменам, необходимо открывать новые специализированные площадки. Несколько таких уже есть в России. Например, в Сочи, Санкт-Петербурге, а также в Подмосковье, где оборудована гоночная трасса на территории многофункционального комплекса экстремальных видов сорта. На ней гонщик не рискует влететь в газетный киоск или фонарный столб.

Данную идею развития стритрейсинга поддерживают и сами гонщики.

"Я двумя руками голосую за то, чтобы это развивалось, чтобы было как можно больше мест для проведения подобных мероприятий. Это снизит аварийность, повысит культуру и даст возможность водителям, которые любят автомобили, реализовывать свои желания", – рассказал организатор автогонок Сергей Герваш.

При этом, согласно инициативе, любителей экстрима не должно быть на улицах городов. Однако пока ночные автогонщики рассекают по трассам, где это не разрешено.

Так, в Москве самыми популярными местами у лихачей являются улицы на юго-западе столицы: Университетский проспект, Мосфильмовская улица, Воробьевское шоссе. Однако это и не безопасно, и мешает местным жителям.

"Приходится окна закрывать, а хочется ночью спать спокойно, с открытым окном", – рассказал местный житель.

"Это может быть опасно для детей, пересекающих дорогу. Здесь достаточно много школ. И это нужно как-то контролировать", – поделился мнением еще один местный житель.

Отмечается, что ночной автотрафик пытаются контролировать и сокращать протяженность гоночных трасс. Например, на пересечении Мичуринского проспекта с улицей Косыгина, где раньше парковались стритрейсеры, установили специальные столбы, которые невозможно сдвинуть с места. А на Воробьевых горах появился отбойник, и регулярно дежурят полицейские.

Ранее сообщалось о гонках стритрейсеров, которые собирали толпы зрителей по всей Москве. Нелегальные гонщики встречались по одной схеме – элитные машины и никакой социальной дистанции. Все это происходило в период пандемии.