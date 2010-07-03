В ОНФ предложили ужесточить ответственность банков при взыскании долгов

11:10
11:10
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
В Госдуму планируют внести законопроект о защите прав россиян при взимании просроченной задолженности со стороны банков.
Автор инициативы – Общероссийский народный фронт (ОНФ). В организации отмечают, что сейчас аналогичный закон действует в отношении коллекторов. При этом, по данным ОНФ, банки зачастую нарушают нормы о защите прав физических лиц. Общественники отмечают, что жалобы неоднократно поступают из разных регионов страны.
"Мы наблюдаем недопустимое противоречие, когда закон действует почти для всех кредиторов, включая банки, а статья КоАП, устанавливающая ответственность за его нарушение, неприменима к банкам", – цитирует RT координатора законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталью Костенко.
Закон, который защищает должников от незаконных действий со стороны коллекторов, вступил в силу в 2016 году. Он запрещает коллекторам причинять вред должнику, применять физическую силу или угрожать этим, угрожать убийством или причинять вред здоровью, уничтожать или повреждать имущество должника, оказывать психологическое давление, используя выражения и действия, унижающие честь и достоинство должника. Кроме того, коллекторам запрещается раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам.
Установлено максимальное количество звонков и смс- сообщений должнику в течение дня, недели, месяца. Не допускается взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные дни с 20 до 9 часов. Запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону – более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.
Также устанавливается обязанность коллектора в начале разговора называть свои фамилию и должность.
В июле 2019 года депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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