Кандидат в мэры Москвы Свиридов встретился с жителями Зеленограда

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Кандидат на пост мэра Москвы от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов встретился с жителями Зеленограда. Политик обсудил актуальные для них проблемы. На встрече Свиридов сообщил, что добавит в карту проблемы, которые можно решить точечно.

"Те проблемные вопросы, которые прозвучали на встрече, я обязательно добавлю в карту проблем Москвы. Те из них, которые могут решаться точечно – капитальный ремонт парка Победы, отсутствие моста у пруда или то, что люди не могут пользоваться подземным паркингом из-за тяжб застройщика с управляющей компанией", – цитирует Свиридова Агентство "Москва".

Также кандидат в столичные мэры согласился с идеей местных жителей о необходимости провести метро в Зеленоград. Кроме того, Свиридов не обошел вниманием проблему переработки мусора. Кандидат подчеркнул, что в его предвыборной программе существует пункт обязать все компании, вывозящие мусор, заключить договоры с переработчиками отходов.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".