Кандидат в мэры Москвы Свиридов встретился с жителями Зеленограда

20 августа, 20:08
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Кандидат на пост мэра Москвы от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов встретился с жителями Зеленограда. Политик обсудил актуальные для них проблемы. На встрече Свиридов сообщил, что добавит в карту проблемы, которые можно решить точечно.
"Те проблемные вопросы, которые прозвучали на встрече, я обязательно добавлю в карту проблем Москвы. Те из них, которые могут решаться точечно – капитальный ремонт парка Победы, отсутствие моста у пруда или то, что люди не могут пользоваться подземным паркингом из-за тяжб застройщика с управляющей компанией", – цитирует Свиридова Агентство "Москва".
Также кандидат в столичные мэры согласился с идеей местных жителей о необходимости провести метро в Зеленоград. Кроме того, Свиридов не обошел вниманием проблему переработки мусора. Кандидат подчеркнул, что в его предвыборной программе существует пункт обязать все компании, вывозящие мусор, заключить договоры с переработчиками отходов.
Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: