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Москва 24

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Общество

20 августа 2018, 18:18

Соавтор Кумина по проекту "АрхЛаб" обсудил с москвичами сохранение садов

общество выборы мэра

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Создавший совместно с кандидатом на пост мэра Москвы от КПРФ Вадимом Куминым и писателем Захаром Прилепиным проект "АрхЛаб" Алексей Комов встретился с москвичами, чтобы обсудить меры по сохранению яблоневых садов на западе столицы.

Комов отметил, что сохранение садов – один из параметров архитектурного движения. "Мы делимся своими компетенциями, чтобы находить модерацию", – цитирует Комова Агентство "Москва".

По словам архитектора, мнения экспертов представят в виде презентаций и роликов. Он отметил, что работы планируется завершить в сентябре.

Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".

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