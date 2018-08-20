Москвичей пригласили бесплатно проверить здоровье на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут бесплатно проверить свое здоровье на VIII Форум-выставке "Москвичам – здоровый образ жизни", который пройдет на ВДНХ в павильоне номер 75.

Жители столицы смогут не только проконсультироваться у врачей, сдать нормы ГТО, но и узнать о возможностях современной медицины, спортивно-оздоровительного досуга и туризма, говорится на сайте ВДНХ.

Кроме того, на форуме будут работать площадки "Скажи НЕТ раку груди", "Женское репродуктивное здоровье", "Мужское здоровье", "Детское здоровье", площадка вакцинопрофилактики против гриппа.

Москвичей проконсультируют кардиологи, офтальмологи, онкологи, психологи, наркологи, диетологи и другие специалисты. Форум будет работать с 23 по 25 августа.

Кроме того, в 70 столичных офисах "Мои Документы" началась бесплатная вакцинация против сезонного гриппа. Вакцинация будет проходить с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, а в воскресенье с 9:00 до 16:00. Во флагманских офисах – с 10:00 до 22:00 ежедневно.

Также с этого года жители столицы могут впервые делать прививки, даже не отвлекаясь от покупок. Во время профилактической кампании 2018 года медпункты откроются в девяти торговых центрах.