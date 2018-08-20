Росстандарт предложил будить студентов общежитий по утрам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Росстандарт предложил администрациям общежитий будить студентов по их просьбе. Новый стандарт вступит в силу 1 марта 2019 года, передает газета "Известия".

Документ также устанавливает требования к условиям проживания в общежитиях. Комнаты должны быть рассчитаны не более чем на четырех студентов, а на каждые 10 человек должен быть установлен минимум один санузел. Кроме того, теперь студентам будут выдавать утюги, фены, гладильные доски, нитки и иголки.

По словам декана факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, будить студентов крайне необходимо, так как в большинстве случаев они пропускают занятия из-за того, что не могут проснуться.

Согласно закону "О стандартизации в РФ", ГОСТы применяются добровольно, однако органы власти и предприятия ориентируются на них при разработке нормативных актов.

Ранее сообщалось, что московские школы продолжают готовиться к наступлению нового учебного года. По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, подготовительные работы завершат 25 августа.