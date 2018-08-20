Собянин поздравил с днем рождения Андрея Кончаловского

20 августа, 10:52
Фото: ТАСС/URA.Ru/Александр Мамаев
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР, кинорежиссера Андрея Кончаловского. Поздравительное послание опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
"Вы принадлежите к плеяде выдающихся мастеров искусства. Ваши произведения стали национальным достоянием. За долгие годы плодотворной деятельности были созданы замечательные киноработы, которые полюбились миллионам зрителей и получили профессиональное признание в России и за рубежом. Ваши сценические постановки добавляют яркости театральной палитре города", – написал мэр.
Режиссер родился 20 августа 1937 года в семье писателя Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Натальи Кончаловской. Кинолента Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных" получила Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах, а кинопоэма "Сибириада" получила приз жюри на Каннском кинофестивале. За свою творческую карьеру он написал более 30 сценариев и снял около 30 фильмов.
Сейчас Кончаловский продолжает работать в качестве режиссера и сценариста.
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