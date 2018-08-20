На поле в Норфолке нашли клад артефактов бронзового века

20 августа, 09:59
Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer
В британском Норфолке обнаружили клад из ценнейших артефактов бронзового века, сообщает "Мир 24". Находку сделал археолог-любитель Дэвид Ловетт во время обычной прогулки с металлоискателем на сельскохозяйственном поле.
Среди найденных предметов топоры, ножи, копья, а также заколка для волос, на 80 процентов состоящая из золота. Сотрудники Британского музея оценили возраст находок примерно в три тысячи лет.
По словам Ловетта, он не раз обследовал это место, однако ничего не находил, потому что ему мешали овцы, которые практически всегда паслись в центре поля.
Археолог рассказал, что сначала ему попались несколько небольших бронзовых фрагментов, затем уже потом он увидел согнутый кинжал и топор. Осознав, что он нашел нечто действительно ценное, он позвонил в музей.
Историки считают, что, скорее всего, все эти дорогие предметы спрятали, однако их владелец по какой-то причине за ними не вернулся. Также есть версии, что предметы могли собрать для уничтожения и повторной переработки или же принести в жертву богам.
Ранее в Подмосковье нашли частный воинский арсенал. Артефакты откопали в 2015 году. В арсенале хранились предметы богатого боярского вооружения – шлемы, фрагменты кольчуг, детали ножен сабель, боевые пояса, стрелы, различный походный инвентарь. Раскопки проходили в черте городского округа Звенигород на территории родовой вотчины Елизаровых – ветви знатного старомосковского боярского рода Добрынских.
Во время работ археологи открыли клад серебряных монет в чернолощеной кубышке. Почти 98 процентов денег относится к периоду царствования Бориса Годунова, судя по внешнему виду, в обращении монеты не были. Ученые предполагают, что клад собрали в течение короткого периода незадолго до Смутного времени, приблизительно в 1601–1603 годах.
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