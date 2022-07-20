Название движения детей и молодежи выберут в декабре 2022 года – Кириенко

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Окончательное решение о том, как будет называться общероссийское движение детей и молодежи примут в декабре текущего года. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе финала конкурса "Большая перемена", который проходит в Международном детском центре "Артек".

Он отметил, что участникам движения предоставлена возможность стать соавторами названия.

"В декабре состоится финальный съезд общероссийского движения детей и молодежи, где будет принято окончательное решение о названии, возрастных группах", – приводит слова Кириенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин согласился стать главой наблюдательного совета российского движения детей и молодежи. С подобным предложением выступила 13-летняя участница форума "Большая перемена" Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга.

Президент также рекомендовал молодым людям ставить себе амбициозные цели и верить в собственные силы.

Законопроект о создании в России движения детей и молодежи "Большая перемена" внесли в Госдуму 19 мая. Участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Наставниками движения при этом не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

