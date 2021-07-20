Психолог назвала три способа забыть бывшего возлюбленного

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Интегративный психолог, НЛП-тренер Ольга Адрианова рассказала, что может помочь забыть бывшего возлюбленного. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По мнению специалиста, в первую очередь необходимо понять, что для человека является важным в отношениях и что именно держит в них. Он должен честно разобраться в этом вопросе.
Затем следует перестать цепляться за других. Адрианова объяснила, что нельзя полагаться на то, что один человек может сделать счастливым другого.
"Маленький секрет здесь заключается в том, что ни один другой человек не сможет повлиять на наше внутреннее самоощущение. Не сможет сделать так, что ты сама себе начнешь нравиться. Не сможет сделать так, что ты начнешь вдруг быть счастливой", – подчеркнула эксперт.
Также она добавила, что важно обращать внимание на расширение возможностей и разумно подходить к интерпретации жизненных обстоятельств.
Семейный психолог Наталья Наумова ранее рассказала Москве 24 о любви после свадьбы. По мнению специалиста, первые проблемы у молодоженов могут возникнуть уже в скором времени после торжества.
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