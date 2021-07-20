Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару

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Людям с повышенным потоотделением нужно избегать перегревания, чтобы не спровоцировать обезвоживание организма, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников.

"Интенсивное потоотделение может приводить обезвоживанию и, как следствие, сгущению крови, тромбообразованию, выведению солей. Поэтому дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых организм хуже приспосабливается к изменению климатических условий, больше подвержены рискам", – рассказал Тяжельников РИА Новости.

По его словам, пот выводит из организма воду, а также токсины и продукты обмена. Врач подчеркнул, что не стоит забывать в жаркую погоду пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

Тяжельников добавил, что летом необходимо использовать солнцезащитные средства, а после принятия солнечных ванн наносить на кожу средство после загара.

Ранее врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева рассказала, какие средства и процедуры помогут справиться с повышенной потливостью в жаркую погоду. По ее словам, в первую очередь необходимо утром и вечером принимать душ. Специалист отметила, что подмышки лучше обработать мылом, гелем для душа, чтобы убрать еще и бактерии, которые находятся на поверхности кожи. Также она дала совет, как уменьшить потливость стоп. По словам врача, в жаркую погоду нужно носить носки из натуральных тканей и обувь из натуральной кожи.

