Синоптики рассказали о погоде в столице 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во вторник, 20 июля, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода и до 28 градусов тепла, говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле под влиянием холодного атмосферного фронта. Сохранится жаркая погода. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в столице ожидается 26–28 градусов тепла, в Подмосковье – до плюс 28 градусов. Ветер подует северо-западный, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о приходе в Москву заметного похолодания.

Как уточнил синоптик, сильнее всего холодная погода будет ощущаться в четверг, 22 июля. Температура воздуха днем может опуститься до 20 градусов тепла.

По его словам, похолодание будет ощущаться как обвал холода после длительного периода жары.

Вильфанд отметил, что в связи с похолоданием в столице изменится и качество воздуха – он станет свежим.

