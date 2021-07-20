Синоптики рассказали о погоде в столице 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Во вторник, 20 июля, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода и до 28 градусов тепла, говорится на портале "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле под влиянием холодного атмосферного фронта. Сохранится жаркая погода. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в столице ожидается 26–28 градусов тепла, в Подмосковье – до плюс 28 градусов. Ветер подует северо-западный, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о приходе в Москву заметного похолодания.
Как уточнил синоптик, сильнее всего холодная погода будет ощущаться в четверг, 22 июля. Температура воздуха днем может опуститься до 20 градусов тепла.
По его словам, похолодание будет ощущаться как обвал холода после длительного периода жары.
Вильфанд отметил, что в связи с похолоданием в столице изменится и качество воздуха – он станет свежим.
Синоптики рассказали, вернется ли в Москву жара
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