Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей
Третий международный проект "Маяки дружбы. День Победы – один на всех!" стартовал в России, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.
Он пройдет с 20 по 26 июля. В рамках проекта волонтеры отправятся в экспедицию по местам наиболее ожесточенных сражений Великой Отечественной войны. В маршрут войдут Псков, Калининград, Волгоград, Ржев и Нальчик.
В состав отряда вошли 75 российских и иностранных добровольцев, являющихся студентами российских вузов. Отряд поделен на пять групп, каждая из которых отправится в свое место.
В рамках проекта волонтеры займутся облагораживанием мемориалов, братских могил и памятных мест. Кроме того, они встретятся с ветеранами, а также с общественностью и СМИ. Студенты также познакомятся с регионами, которые являются участниками проекта. 26 июля они вернутся в Москву, чтобы принять участие в культурно-патриотической программе.
Целью мероприятия является сохранение памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, организаторы проекта стремятся к укреплению традиций праздника Победы и желают воспрепятствовать искажению истории и размыванию истинных смыслов Победы. Также мероприятие направлено на продвижение 9 Мая как общемирового события, образа окончания войны и начала мирной жизни.
Организаторами проекта являются Федеральное агентство по делам национальностей России, Межрегиональное движение за межнациональное согласие "Маяки дружбы", а также Центросоюз РФ. Участниками мероприятия стали МИРЭА, Государственный университет управления и Российский университет кооперации.
Ранее стало известно, что шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая 2021 года. Перенос связан с санитарно-эпидемиологической ситуацией, которая не позволяет в настоящий момент провести данное мероприятие.
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