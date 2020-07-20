Уполномоченный по правам ребенка рассказала о родственниках избитого отчимом мальчика

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала Москве 24, что у избитого отчимом ребенка есть родная бабушка в Туле. Она также добавила, что на данный момент разыскивается биологический отец мальчика.
"Органы опеки сделали запрос в Тулу. У ребенка, по предварительным данным, есть бабушка, которая тоже его воспитывала. Сейчас пока с нашей стороны идет активность: мы делаем запрос и будем выяснять по поводу отца, который вписан в свидетельство о рождении", – рассказала Мишонова.
Омбудсмен также отметила, что на данный момент у нее нет информации о том, чтобы кто-то из родственников обращался в органы опеки по поводу мальчика. "Если обратятся, мы будем общаться с ними. В любом случае за родственниками будет первое право, чтобы взять малыша под опеку", – добавила Мишонова.
Ранее она заявила, что избитый отчимом ребенок в Подмосковье чувствует себя хорошо, но пока находится в больнице. Органы опеки будут заниматься жизнеустройством мальчика после того, как действиям его матери дадут правовую оценку.
Двухлетнего ребенка с видимыми телесными повреждениями нашли рядом с КПП одного из поселков в Дмитровском городском округе. По подозрению в систематическом истязании малыша был задержан 22-летний мужчина, который является его отчимом.
Мужчина признался, что избивал мальчика из-за личной неприязни. Его арестовали по решению суда. В настоящий момент планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, нацеленной на определение степени тяжести вреда, причиненного ребенку.
Следователи продолжают устанавливать причины, условия и обстоятельства совершенного преступления. Был опрошен ряд свидетелей. Кроме того, уголовное дело возбудили и в отношении матери ребенка по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").
Сбежавший от побоев отчима мальчик находится в больнице
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