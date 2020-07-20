В Кремле заявили, что Путин не планирует посещать Хабаровск

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на данный момент не планирует поездку в Хабаровск. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам представителя Кремля, глава государства имеет подробное представление о происходящем и получает информацию из разных источников. В частности, Песков сообщил, что Путину передают видеодайджесты об информационных выпусках российского ТВ.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что власти в Хабаровском крае должны работать бесперебойно и четко, несмотря на арест губернатора края Сергея Фургала. Он подчеркнул, что это необходимо для нормальной жизни граждан и реализации программ развития региона.

Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском и Алтайском краях в 2004-2005 годах. Вину политик не признал.

На данный момент решение об отставке Сергея Фургала не принято. По словам Пескова, соответствующий указ не подписан, а его одобрение анонсироваться не будет.

