Ученые нашли причину неизлечимого рака

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Международная команда ученых открыла неизвестный ранее белковый комплекс Shieldin, который восстанавливает поврежденные злокачественные клетки. Это позволяет раку не поддаваться воздействию химиотерапии, передает издание "Дни.ру".

Эксперты исследовали раковые клетки молочной железы с мутациями в гене BRCA1. Эти клетки оказались устойчивы к химиотерапии и не поддались действию препаратов "Олапариб" и "Талаопариб".

Такие соединения относятся к классу PARP-ингибиторов, которые восстанавливают ДНК. Обычный путь расщепления клеток в этом случае нарушен.

Если мутации в различных генах кодируют белки SHLD1, SHLD2 и SHLD3, то PARP-ингибиторы в этом случае перестают работать. Здоровые клетки начинают восстанавливать ДНК другим путем, тем самым блокируют действие химиотерапевтических препаратов.

Ранее российские ученые при помощи биосенсорной системы открыли более быстрый и эффективный способ, который выявляет раковые опухоли нервной системы на ранних стадиях.