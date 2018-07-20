В Минтруде разработают профессиональный стандарт для сиделок

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что до первого октября этого года в России создадут профессиональный стандарт сиделки.

"С точки зрения профессионального стандарта помощника по уходу (сиделки) нам остался месяц-другой", – цитирует Топилина РИА Новости.

Глава Минтруда также усомнился в необходимости создания системы сертификации сиделок.

Кроме того, ведомство планирует расширить границы пилотного проекта по выстраиванию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Также планируется увеличить финансирование проекта.

Ранее сообщалось, что министерство пока не готово разрешить расходовать средства материнского капитала на оплату нянь для ребенка до трех лет. Рынок оказания таких услуг пока "не прозрачный", и это невозможно будет контролировать.