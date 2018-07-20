В СПЧ прокомментировали идею увольнять сотрудников за утрату доверия

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Член президентского совета по правам человека, президент Конфедерации труда России Борис Кравченко заявил, что идея дать право работодателям увольнять сотрудников в связи с утратой доверия, не имеет шансов быть поддержанной профсоюзами и трехсторонней комиссией и ее даже не стоит обсуждать серьезно.
По его словам, любые изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации проводятся через жесткие и серьезные переговоры социальных партнеров, передает РИА Новости.
Кравченко отметил, что у таких предложений нет перспектив, чтобы их поддержали профсоюзы.
Ранее сообщалось, что Минтруд планирует рассмотреть возможность закрепить за предпринимателями право увольнять работников в связи с утратой доверия. Сейчас эта формулировка применяется только для государственных служащих. Под причинами утраты доверия понимают нарушение налагаемых запретов, непредставление сведений о доходах или расходах, а также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.
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