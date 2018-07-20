Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе на 21 июля

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Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили на субботу, 21 июля. Ожидаются гроза, дождь и сильный ветер, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, местами сильный. В отдельных районах возможна гроза. В столице температура воздуха днем составит 25–27 градусов, по области – 24–29 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха в Москве опустится до 18–20 градусов, по области – до 15–20.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что 20 июля в Москве потеплеет до 27 градусов, но дожди сохранятся. Они могут принести еще до 12 миллиметров осадков, что составляет порядка 15 процентов месячной нормы.