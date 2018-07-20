В Москве запустили портал для туристов на трех языках

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В Москве запустили портал с гидом по достопримечательностям города и умной картой развлечений Discover Moscow ("Познакомься с Москвой"). На портале можно узнать о способах приезда в столицу, о получении визы и о том, какие места можно посетить. Информация на портале представлена на русском, английском и китайском языках. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Туристы смогут узнать о музеях, экскурсиях и стоимость билетов.

Проект совместно разработали столичные департамент информационных технологий и департамент спорта и туризма .

На ресурсе собрали базу из более чем 300 достопримечательностей столицы и ее будут расширять.

Умный фильтр позволяет найти экскурсии, которые проходят в столице, подобрать недорогие для посещения музеи или узнать о запланированных в городе фестивалях и других событиях.

Как сообщалось ранее, в московском метрополитене открыли прокат аудиогидов, которые помогут самостоятельно познакомиться с историей развития столичной подземки. Ноу-хао ввели в эксплуатацию в рамках эксперимента на русском, английском и китайском языках.