Роспотребнадзор провел более 6 тысяч консультаций по туристическим услугам

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Роспотребнадзор в рамках работы горячей линии по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом провел более

6,8 тысячи консультаций, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в каждом субъекте России с 25 июня по 9 июля специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в Центрах гигиены и эпидемиологии провели консультации граждан.

Более половины поступивших вопросов были связаны с эпидемической ситуацией за рубежом. Люди спрашивали о клинической симптоматике инфекций и о мерах профилактики.

Более 30 процентов вопросов касались прав потребителей при получении туристических услуг. Россиян интересует, что нужно делать в случаях задержки авиарейсов и отказов в страховом возмещении расходов.

Спрашивали о сроках действия туристических договоров и сроках урегулирования претензий.

Помимо телефонных консультаций, сотрудники Роспотребнадзора подготовили памятки по инфекционным угрозам за рубежом и рекомендации для авиапассажиров.

Резюмируя обращения граждан, было подготовлено более 400 проектов претензий и исковых заявлений.

Некоторые обращения граждан послужили основанием для проверок, а другие – поводом для возбуждения административных дел и проведения расследований, добавили в ведомстве.