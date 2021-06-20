В Москве выявили 8 305 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки выявили 8 305 случаев заражения коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,65%. Всего число заболевших в городе увеличилось до 1 286 570.

За последние 24 часа в Москве зарегистрировали 81 смерть из-за COVID-19. Это максимальное значение с 19 января. Их общее число составило 21 433.

Выздоровели за сутки 2 945 пациентов, за все время болезнь перебороли 1 116 739. В настоящее время в столице продолжают лечение 148 398 человек.

На фоне непростой ситуации столичные власти продлили до 29 июня действующие ограничения в городе, а также ввели дополнительные. В частности, с 18 июня зрелищные мероприятия ограничены максимум 1 000 людьми. Кроме того, решено закрыть танцполы и фан-зоны для болельщиков.

Также с 19 июня в Москве стартует эксперимент с "бесковидными" ресторанами. Помимо этого, плановую помощь в городских больницах будут отказывать только привившимся от коронавируса пациентам.

